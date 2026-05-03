Στις 16 Ιουνίου αρχίζουν τα προκριματικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Όλες οι ημερομηνίες

Τον Μάιο γίνονται οι τελικοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και από μέσα Ιουνίου ξεκινά η δράση για τη νέα σεζόν.

O Μάιος είναι ο μήνας των ευρωπαϊκών τελικών. Τα «ζευγάρια» στις τελευταίες συναντήσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα γίνουν γνωστά αυτή την εβδομάδα (6 και 7/5), με τις κορυφαίες τελικές αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες σε διάστημα μίας εβδομάδας σε Κωνσταντινούπολη-Europa League (20/5), Λειψία-Conference League (27/5) και Βουδαπέστη -Champions League(30/5).

H σεζόν 2026/27 δεν θα αργήσει να ξεκινήσει ξανά. Μόλις 17 ημέρες μετά την ανάδειξη της πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στις 16 Ιουνίου και ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11 του ίδιου μήνα (και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου), είναι προγραμματισμένες οι πρώτες κληρώσεις για την 1η προκριματική φάση στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες κληρώσεων-αγώνων σε Champions, Europa και Conference League:

Champions League 2026/27

Φάση Ημερ. Κλ. Ημερ. Αγ.

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8&14-15 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22&28-29 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5&11 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 18-19&25-26 Αυγούστου

League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 16-17&23-24/ Φερβρουρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 9-10&16-17 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7&13-14 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου

Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)

Europa League 2026/27

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9 & 16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23 & 30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 16 Σεπτεμβρίου- 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ Playoffs 29 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου & 6 Μαΐου

Τελικός-26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)

Conference League 2026/27

1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 9&16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 23&30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 6&13 Αυγούστου

Play-offs 3 Αυγούστου 20&27 Αυγούστου

League Phase 28 Αυγούστου 15 Οκτωβρίου -17 Δεκεμβρίου

Νοκ άουτ Playoffs 15 Ιανουαρίου 18&25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16" 26 Φεβρουαρίου 11&18 Μαρτίου

Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 8&15 Απριλίου

Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 29 Απριλίου&6 Μαΐου

Τελικός-2 Ιουνίου 2027 (Κωνσταντινούπολη)

To ευρωπαϊκό Super Cup 2026 θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 2026 στο Σάλτσμπουργκ (Αυστρίας).