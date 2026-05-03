Κωνσταντινίδης: «Να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό βάρος, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τόσους τραυματισμούς»

Για την αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ μίλησε ο Παντελής Κωνσταντινίδης με φόντο το σημερινό (3/5, 19:00) ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, εστιάζοντας στους τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν τον Δικέφαλο αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ: «H τελευταία εβδομάδα ήταν δύσκολη για εμάς. Σιγά-σιγά η ομάδα έχει επανέλθει, δουλέψαμε αρκετά στο ψυχολογικό κομμάτι. Έχουμε μπει σε μια περίοδο που η ομάδα δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που δικαιούται. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από τα τελευταία παιχνίδια.

Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι στις τελικές προσπάθειες. Πρέπει να φύγει αυτό το "σύννεφο" από πάνω μας, σχετικά με τις ιδιαίτερες στιγμές που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα».

Για τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ: «Ίσως να υπάρχει μια ψυχολογική πίεση στην ομάδα αναφορικά σχετικά με την επίτευξη των στόχων και ίσως να μην μπορέσαμε να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Η εικόνα της ομάδας δεν μας απογοητεύει, απλώς πρέπει να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό βάρος και να παίξουμε ελεύθερο ποδόσφαιρο, χωρίς να κοιτάξουμε το αποτέλεσμα. Ίσως αυτό το κομμάτι να μας στοίχισε λίγο παραπάνω».

Για τους τραυματισμούς: «Είχαμε τραυματισμούς από ατυχίες, αλλά και από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο οι παίκτες που επιστρέφουν, να βρουν τον ρυθμό τους».

Για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο: «Καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει 50 ποδοσφαιριστές. Πρέπει το ρόστερ να είναι διαχειρίσιμο. Όσους παίκτες και να έχεις, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τόσους τραυματισμούς».

Για την αιτία πίσω από τους συνεχόμενους τραυματισμούς: «Πολλοί τραυματισμοί ήρθαν από χτυπήματα και ατυχίες. Υπήρχαν και μυϊκοί τραυματισμοί. Όταν τα τελευταία πέντε χρόνια, η ομάδα παίζει 55-60 παιχνίδια τον χρόνο, είναι λογικό να υπάρχουν τραυματισμοί. Χρειάζεται ισορροπία για να διαχειριστείς αυτήν την κατάσταση».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν: «Πάντα ψάχνουμε την νίκη. Ειδικά στα παιχνίδια των Play Off, πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να έχεις με το μέρος σου τις λεπτομέρειες.

Αν αναλύσουμε τα παιχνίδια των Play Off, υπήρχαν ομάδες που δεν καταλάβαινες πως πήραν τους τρεις βαθμούς. Οι ομάδες είναι ισοδύναμες και οι αγώνες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και να βγάλουμε αντίδραση».

Για τον Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι έχει διαφορετική σημασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε περιθώρια. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις για τον τρόπο παιχνιδιού του. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση στο γήπεδο και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν τα δίνεις όλα, το αποτέλεσμα είναι συνήθως υπέρ σου».