Κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας με την Γκόρνικ ο Ποντόλσκι (vid)

Ο Λούκα Ποντόλσκι αναδείχτηκε Κυπελλούχος Πολωνίας και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Γκόρνικ.

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώνει την καριέρα του ο Λούκα Ποντόλσκι, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας με την αγαπημένη του Γκόρνικ. Η ομάδα του είχε 54χρόνια να πάρει το τρόπαιο αλλά το κατάφερε, επικρατώντας 2-0 στον τελικό της Ράκοφ.

Ο Ποντόλσκι πέρασε ως αλλαγή στον τελικό στο 90’ και αποθεώθηκε, ενώ στα ελάχιστα λεπτά που αγωνίστηκε, κέρδισε την αποβολή του Μπρούνες.

Ο Πολωνός ήθελε να τελειώσει την καριέρα του κατακτώντας έναν τίτλο με την αγαπημένη του ομάδα και μετά την απονομή, πήρε το τρόπαιο και πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς της Γκόρνικ στην εξέδρα!