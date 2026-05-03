Κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας με την Γκόρνικ ο Ποντόλσκι (vid)

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώνει την καριέρα του ο Λούκα Ποντόλσκι, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας με την αγαπημένη του Γκόρνικ. Η ομάδα του είχε 54χρόνια να πάρει το τρόπαιο αλλά το κατάφερε, επικρατώντας 2-0 στον τελικό της Ράκοφ.
Ο Ποντόλσκι πέρασε ως αλλαγή στον τελικό στο 90’ και αποθεώθηκε, ενώ στα ελάχιστα λεπτά που αγωνίστηκε, κέρδισε την αποβολή του Μπρούνες.
Ο Πολωνός ήθελε να τελειώσει την καριέρα του κατακτώντας έναν τίτλο με την αγαπημένη του ομάδα και μετά την απονομή, πήρε το τρόπαιο και πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς της Γκόρνικ στην εξέδρα!
🥹🇵🇱 This is incredible. 40-year-old Lukas Podolski just won the Polish Cup with Górnik Zabrze. He previously said it was his DREAM to end his footballing career playing for them. Incredible moment. 🏆❤️ pic.twitter.com/gyzgJhAy7C— EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026