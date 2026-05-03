ΕΠΣΝ Λάρισας: «Υπάρχουν κύκλοι που επιθυμούν τον υποβιβασμό της ΑΕΛ»

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και ο πρόεδρός της Δ. Μπουχλαριώτης, πήραν θέση για τη διαιτησία στον αγώνα Πανσερραϊκός - ΑΕΛ υποστηρίζοντας ότι κακώς καταλογίστηκε πέναλτι σε βάρος της ΑΕΛ και ότι "είναι προφανές ότι υπάρχουν κύκλοι που επιθυμούν την αγωνιστική αποδυνάμωση και τον υποβιβασμό της ΑΕΛ."

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και ο Πρόεδρός της κ. Μπουχλαριώτης τοποθετούνται με σαφήνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα της ΑΕΛ (σ.σ. με τον Πανσερραϊκό).

Εκφράζουμε την αμέριστη, σταθερή και διαχρονική στήριξή μας προς την ΑΕΛ, τη μεγαλύτερη ομάδα του Νομού μας, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για το λαρισινό ποδόσφαιρο. Επιθυμία όλων μας είναι η ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται και να διακρίνεται στην ανώτερη κατηγορία, εκεί όπου ανήκει βάσει ιστορίας, δυναμικής και κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα, είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι η υπόδειξη του VARιστα κ. Παπαδόπουλου της ΕΠΣ Μακεδονίας ήταν ορθή και ότι δεν υπήρχε παράβαση πέναλτι. Η εξέλιξη αυτή αδικεί την προσπάθεια της ομάδας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την οργανωμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης από γνωστά τρολ του διαδικτύου, τα οποία διακινούν ψευδείς και ανυπόστατες πληροφορίες, επιχειρώντας να πλήξουν πρόσωπα και θεσμούς. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και θα μας βρίσκουν απέναντι.

Είναι επίσης προφανές ότι υπάρχουν κύκλοι που επιθυμούν την αγωνιστική αποδυνάμωση και τον υποβιβασμό της ΑΕΛ. Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Η ΕΠΣ Λάρισας θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ομάδα και να υπερασπίζεται το δίκαιο και την αξιοπιστία του αθλήματος.

Η ενότητα του λαρισινού ποδοσφαίρου είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Το ΔΣ της ΕΠΣΝ Λάρισας».