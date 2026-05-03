Τσιαπακίδης: «Δείξαμε τη μεγαλύτερη σταθερότητα - Είμαστε δίκαια πρωταθλητές» (vid)

Ο «αρχιτέκτονας» της πρωταθλήτριας Κ19 του ΠΑΟΚ τόνισε στις δηλώσεις του τη σταθερότητα που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

11 μήνες μετά την κούπα του Κυπέλλου στο Ηράκλειο, ήρθε η... σειρά του πρωταθλήματος για τα «αετόπουλα» των Τσιαπακίδη-Χάγκαν, με τον πρώτο να αποθεώνει στις δηλώσεις του, τη σταθερότητα και τη δουλειά -στα πλαίσια επαγγελματισμού- των ποδοσφαιριστών του.

Η δουλειά όμως δεν σταματάει εδώ για αυτά τα παιδιά, τα οποία στοχεύουν στο νταμπλ και δείχνουν πανέτοιμοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ Β σε επίπεδο Super League 2.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Πέτρος Τσιαπακίδης:

«Με δύο ακόμα αγωνιστικές να υπάρχουν για να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα, μπορώ να πω πως η διοργάνωση ήταν ξανά αρκετά καλή. Νομίζω ότι δίκαια βρεθήκαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Δείξαμε την μεγαλύτερη σταθερότητα από όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Αυτό που λέμε καθημερινά και στους παίκτες μας, είναι ότι η εξέλιξη, το μέλλον και ο τρόπος δουλειάς στα πλαίσια του επαγγελματισμού στο περιβάλλον που δουλεύουμε, είναι αυτά που θα καθορίσουν πόσο επιτυχημένα δουλέψαμε σήμερα και όλα τα προηγούμενα χρόνια».