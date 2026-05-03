Καθοριστικά ντέρμπι σε Τούμπα και Λεωφόρο

Τα play off της Stoiximan Super League επιστρέφουν με ντέρμπι-φωτιά στην Τούμπα και τη Λεωφόρο.

Η δράση στα play off της Stoiximan Super League επανεκκινεί με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Στην Τούμπα στις 19:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να δείξει πως έχει… σφυγμό ακόμα και πως θα παλέψει για τη δεύτερη θέση. Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους επιδιώκουν να πάρουν το «διπλό» που θα τους κρατήσει στη μάχη του τίτλου.

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι «πράσινοι» θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την τρίτη θέση και πως η σεζόν δεν έχει τελειώσει γι’ αυτούς. Από την άλλη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ψάχνει τη νίκη που θα την κρατήσει σε διαφορά ασφαλείας από τον Ολυμπιακό και θα κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Νωρίτερα, διεξάγονται οι αγώνες των play off για τις θέσεις 5-8, όπου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 17:00, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο, έχοντας ως κίνητρο να διατηρηθεί στην 5η θέση, ενώ οι «κυανέρυθροι» θα προσπαθήσουν να κάνουν τη… ζημιά. Την ίδια ώρα, στο Παγκρήτιο θα στηθεί μια γιορτή για την αποθέωση του Κυπελλούχου ΟΦΗ απέναντι στον Άρη, με την ομάδα του Κόντη να θέλει να συνεχίσει με νίκες. Οι «κίτρινοι» καλούνται να διαφυλάξουν το γόητρό τους και να τα δώσουν όλα για το «τρίποντο».

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:

Play off

19:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ CosmoteSport 1

Play off 5-8

17:00 Λεβαδειακός-Βόλος Novasports 2

17:00 ΟΦΗ-Άρης CosmoteSport 1

Η βαθμολογία

Playoffs 1-4Αγ.Βαθ.

1. ΑΕΚ 28 66

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 61

3. ΠΑΟΚ 28 58

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28 50

Playoffs 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28 22

6. ΟΦΗ 28 20

7. ΑΡΗΣ 28 19

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 28 17

Playouts

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 32 40

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 32 34

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 31

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 32 28

13. ASTERAS AKTOR 32 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 32 25