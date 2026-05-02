Εκτός τίτλου η Μπενφίκα - Άφησε τον Παυλίδη στον πάγκο ο Μουρίνιο! (vid)

«Γκέλα ολκής» για τους «Αετούς» της Λισαβώνας και... μυστήριο με τον Έλληνα επιθετικό να μην χρησιμοποιείται καθόλου!

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο για την 32η αγωνιστική. Δύο... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν στην Πορτογαλία, οι «Αετοί» κινδυνεύουν να μείνουν κι εκτός Champions League 2026-27!

Η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία με νίκη επί της Γκιμαράες να «πιάσει» τους δεύτερους Λουζιτανούς, ενώ η Πόρτο χρειάζεται ένα βαθμό με την Αλβέρκα για να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Το παράδοξο για την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο, εκτός του ότι προηγήθηκε 2-0 και ισοφαρίστηκε από έναν... αδιάφορο αντίπαλο, ήταν το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ, Βαγγέλης Παυλίδης, έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο! Γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά, από την στιγμή που ο Έλληνας φορ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού...

Κομβικό σημείο ήταν η αποβολή του Οταμέντι στο 55'. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και μέσα σε 12 λεπτά έφεραν το ματς στα ίσια.