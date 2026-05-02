Αντωνόπουλος: «Είμαστε αισιόδοξοι για την παραμονή, πιστεύουμε τον Αλμύρα»

Αισιόδοξος για την παραμονή του Αστέρα Aktor στην Super League εμφανίστηκε ο Γιώργος Αντωνόπουλος μετά την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 4-2, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Χρήστο Αλμύρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Είμαι ικανοποιημένος. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ. Ήμασταν πιεστικοί. Δεν δώσαμε καμία ευκαιρία στον αντίπαλο στο πρώτο μέρος. Δίκαια πήραμε τη νίκη. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι πως χάλασα η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης ούτε για ένα λεπτό στο διάστημα αυτό.

Το ένστικτο της επιβίωσης υπάρχει και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, αφού όλα τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί και να μην χαλαρώνουμε ποτέ».

Για τον Αλμύρα: «Είχα πει τότε πως το δικό του κλάμα και κάποιων άλλων παιδιών θα μας δώσει δύναμη, κουράγιο και πίστη για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη, αλλά είμαστε αισιόδοξοι.

Είμαστε μαζί με τον Χρήστο από την δεύτερη ομάδα. Είναι ένα παιδί που το πιστεύουμε ο σύλλογος κι εγώ. Εκείνος αποδεικνύει μέσα στις τέσσερις γραμμές πως το δικαιούται».