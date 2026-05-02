ΑΕΚ: Πήρε μέρος στην προπόνηση και ο Μάνταλος - Οι σκέψεις Νίκολιτς εν όψει Λεωφόρου

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Με τον Μάρκο Νίκολιτς, να βλέπει και τον Πέτρο Μάνταλο να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε. Αυτό σημαίνει πως ο αρχηγός της Ένωσης, αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για το ντέρμπι με το Τριφύλλι και πλέον, μένει να δούμε τη διαχείρηση που θα αποφασίσει να κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Προφανώς το πιθανότερο είναι να τον έχει στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, σε κανονικούς ρυθμούς προπονείται και ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, που είχε μείνει στον πάγκο με τον ΠΑΟΚ καθώς ταλαιπωρούνταν τότε από μια κάκωση την οποία είχε αποκομίσει στην προπόνηση δυο μέρες πριν, πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και απλώς προπονείται για προληπτικούς λόγους με δεμένο το αριστερό του γόνατο. Από τη στιγμή που ο Γιόβιτς είναι στο 100%, αυτομάτως διεκδικεί θέση (και) στην ενδεκάδα μαζί με τους Βάργκα-Ζίνι. Διαθέσιμος ειναι θυμίζουμε και ο Τζέιμς Πενράις που έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα που ειχε στο χέρι.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Όσον αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, ο Ρότα δεξιά, ο Πήλιος έχει ένα προβάδισμα για αριστερά έναντι του Πενράις και οι Μαρίν-Πινέδα θα κινούνται στους γνωστούς ρόλους που έχουν στον άξονα. Στο δεξί άκρο θα βρίσκεται σίγουρα ο Κοϊτά κι από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό το ποιος θα ξεκινήσει αριστερά με την θέση να τη διεκδικούν Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα, ενώ ερωτηματικό υπάρχει και στην επίθεση. Ο Βάργκα θα πάρει φανέλα βασικού και δίπλα του θα δούμε είτε τον Ζίνι είτε τον Γιόβιτς.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα πάνω από 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν τρομερό παρών στην ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ εμψυχώνοντας Νίκολιτς-ποδοσφαιριστές πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.