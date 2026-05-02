Μοιρασιά για τις Κ19 Παναθηναϊκού και ΑΕΚ

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Το «Τριφύλλι» μπήκε καλύτερα στο ματς και απείλησε με σουτ του Ιωάννου στα πρώτα λεπτά, ενώ η ΑΕΚ «απάντησε» με δύο καλές στιγμές, όμως οι Σταμέλλος και Λάβδας διατήρησαν το «0» στην εστία της ομάδας τους.

Στο 29’ οι αμυντικοί της Ένωσης σταμάτησαν την μπάλα από την προσπάθεια του Ιωάννου πριν φτάσει στον Νεμπή, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και είχε αρκετές ευκαιρίες με Ιωάννου, Τερζή και Νεμπή, όμως δεν κατάφερε να βρει γκολ.

ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Σαμουργασίδης (72’ Ράπτης), Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Παναγιωτόπουλος (80’ Μαρτόπουλος), Γκολφίνος (80’ Καππάτος), Τζαμαλής (59’ Αβράσογλου), Ζουριδάκης, Βλιώρας (72’ Ζούλιας).

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος, Λάβδας (89’ Βύντρα), Καλοσκάμης, Ρεμούνδος (75’ Θεοχάρης), Τερζής (67’ Ανδριώτης), Ζέκα (89’ Μπαζούκης), Ιωάννου, Σώκος (75’ Μπόσκο).