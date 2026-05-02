Tο «ευχαριστώ» του Χριστοφιλέα στους παίκτες της Ελλάδας Σύρου (vid)

Οι νησιώτες κοινοποίησαν τη συγκινητική και τελευταία ομιλία του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος οδεύει στην Καλαμάτα.

Σε 33 παιχνίδια, φέτος, στη Super League 2 και τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μέτρησε 14 νίκες - 9 ισοπαλίες - 10 ήττες, ενώ η άνοδος από την Γ' Εθνική ήλθε με ρεκόρ 24 νίκες - 4 ισοπαλίες - 2 ήττες!

Η τελευταία ομιλία του 39χρονου προπονητή ήταν ιδιαίτερης σημασίας, με τον κόσμο να αποθεώνει και να αναγνωρίζει τον... άθλο στην «παρθενική» συμμετοχή στις επαγγελματικές κατηγορίες με όνειρα καθιέρωσης:

«Ακούστε όλοι. Αυτή η μεγάλη οικογένεια που φτιάξαμε εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να την χτυπήσει κανένας. Δεν θα μπορούσε κανένας να της δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί; Γιατί είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε εμείς η ομάδα. Είναι αυτά τα παιδιά που έρχονται κάθε Κυριακή, είναι αυτός ο κόσμος. Είναι ένα ολόκληρο νησί. Το εκπροσωπήσαμε επάξια. Είστε μάγκες, σας αξίζουν τα πάντα! Κανείς δεν πίστευε στην αρχή ότι αυτή η ομάδα θα είναι έτσι. ΕΛΛΑΣ»