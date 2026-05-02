Συλαϊδόπουλος: «Έχω συμβόλαιο με τη Ρίο Άβε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις...»

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο μέλλον του και στο γεγονός πως η ομάδα του μπορεί να ανέβει επίπεδο του χρόνου.

Ο Δημήτρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε να διατηρήσει τη Ρίο Άβε στην Primeira Liga και ερωτήθηκε για το μέλλον του, αναφέροντας ότι έχει συμβόλαιο έως το 2027, όμως γνωρίζει ότι στο ποδόσφαιρο όλα είναι ρευστά και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του 47χρονου Έλληνα προπονητή:

«Έχω άλλον έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου και πιθανότατα θα μείνω εδώ, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ποτέ δεν ξέρεις. Το κλειδί για τα πάντα είναι πάντα η σταθερότητα, είτε πρόκειται για αθλητικό είτε για συναισθηματικό θέμα. Δεν είμαι ούτε λυπημένος ούτε ανακουφισμένος που πλησιάζει το τέλος της σεζόν, αλλά νομίζω ότι η Ρίο Άβε έχει μια βασική ομάδα ικανή να ανεβάσει το επίπεδο την επόμενη σεζόν.

Το DNA μας είναι καθαρό και η ομάδα έχει ανταποκριθεί αναλόγως. Ο τρόπος που παίζουμε, μετά από τόσες πολλές αλλαγές και τις αποχωρήσεις δύο από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος (σ.σ. Λουίζ και Κλέιτον), καθώς και οι καθημερινές μας συνήθειες και, πολύ σημαντικό, οι συνθήκες εργασίας στον σύλλογο, οι οποίες είναι από τις καλύτερες στην Πορτογαλία, μάς ωθούν να σκεφτούμε την ανύψωση του επιπέδου, την εξέλιξη.

Οι καλές συνήθειες μεταφράζονται σε ισορροπία, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε πολύ ειλικρινείς και οι προσδοκίες πρέπει πάντα να είναι ρεαλιστικές. Τις τελευταίες σεζόν, η απόδοση της Ρίο Άβε έχει διακυμάνσεις σαν τα κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού. Άλλοτε προς τα πάνω, άλλοτε προς τα κάτω, αλλά αυτό που θέλουμε είναι η ομάδα να είναι τόσο σταθερή όσο το νερό του ποταμού».