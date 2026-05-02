Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει ΟΦΗ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου κράτησε και πάλι κλειστά τα χαρτιά του, ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στον ΟΦΗ

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Με την προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με τον Ο.Φ.Η. στο Παγκρήτιο Στάδιο (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης.

* Η αποστολή του Άρη θα πετάξει το μεσημέρι για το Ηράκλειο."