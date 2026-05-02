«Η Μπενφίκα ετοιμάζει ανανέωση στον Μουρίνιο» - Παρακολουθεί την κατάσταση η Ρεάλ

Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ζοσέ Μουρίνιο, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παραμένει στο... προσκήνιο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, «αποκάλυψε» πως η ομάδα της Λισαβόνας ετοιμάζεται να προσφέρει νέο ανανεωμένο συμβόλαιο στον «Special One», μένοντας απόλυτα ικανοποιημένη από τη φετινή πορεία.

Ο Πορτογάλος προπονητής, που τις προηγούμενες μέρες είχε συνδεθεί με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι διέψευσε το εν λόγω ενδιαφέρον, παραμένει στα «ραντάρ» των Μαδριλένων ως αντικαταστάτης του Αρμπελόα.