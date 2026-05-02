ΜΜΕ Βουλγαρίας: «Ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον Ντεσπόντοφ»

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει βάλει στο... στόχαστρο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Με τον Βούλγαρο εξτρέμ του Δικεφάλου ασχολούνται οι συμπατριώτες του, στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Όπως αναφέρει το Tema Sport, η ομάδα της πρωτεύουσες πρόκειται να κινηθεί πολύ ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς με την διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος, οφείλει να «φρεσκάρει» το έμψυχο δυναμικό ενόψει και των ευρωπαίκών διοργανώσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιαμόρφωσης ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν και γράφτηκαν στη γειτονική χώρα είναι αυτό του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος όμως δεν αποτελεί και τον πιο επιθυμητό παίκτη στις τάξεις των οπαδών της ΤΣΣΚΑ, κυρίως λόγω της σύνδεσης με τη Λουντογκόρετς.

Ο εξτρέμ των «ασπρόμαυρων» έχει πληγωθεί αρκετά τη φετινή σεζόν από τραυματισμούς, ενώ το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2027.