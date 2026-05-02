Θλίψη στον αθλητισμό: Πέθανε ο Αλεξ Ζανάρντι

Ο κόσμος του αθλητισμού αποχαιρετά έναν σπουδαίο μαχητή της ζωής, καθώς ο Αλεξ Ζανάρντι έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου, σε ηλικία 59 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωση, αναφέροντας πως ο Ιταλός άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Ζανάρντι ξεκίνησε την πορεία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από νεαρή ηλικία και κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Formula 1 στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στη συνέχεια μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου γνώρισε μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα CART (σημερινό IndyCar), κατακτώντας δύο τίτλους.

Η ζωή του άλλαξε δραματικά το 2001, όταν είχε σοβαρό ατύχημα σε αγώνα, χάνοντας και τα δύο του πόδια. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, όχι μόνο επέζησε, αλλά επέστρεψε δυνατός, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον αθλητισμό.

Ως αθλητής της ποδηλασίας με χειρήλατο ποδήλατο, κατέκτησε κορυφές, φτάνοντας σε τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, αποτελώντας παγκόσμιο σύμβολο δύναμης και θέλησης.

Το 2020 στάθηκε ξανά άτυχος, όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε νέο ατύχημα με ποδήλατο, δίνοντας άλλη μία μεγάλη μάχη για τη ζωή του. Μετά από μακρά περίοδο νοσηλείας και αποκατάστασης, είχε επιστρέψει στο σπίτι του τα επόμενα χρόνια.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ζανάρντι «έφυγε», αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, όχι μόνο για τα επιτεύγματά του, αλλά κυρίως για το παράδειγμα ψυχής και επιμονής που ενέπνευσε σε όλο τον κόσμο.