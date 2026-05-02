Ροζ: «Το κίνητρό μας είναι το σήμα του Άρη»

Ο στόπερ του Άρη, Λίντσεϊ Ρόουζ, μίλησε ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ και σχολίασε τα κίνητρα που έχουν οι «κιτρινόμαυροι» στην επιμέρους διαδικασία.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αυριανό παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο: «Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, λόγω της εορταστικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στον ΟΦΗ. Ήθελαν πολύ το Κύπελλο και το κατέκτησαν. Αυτό για εμάς, όμως, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε, για να τερματίσουμε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος έχει ψυχολογική διάθεση σε υψηλό επίπεδο, εμείς, όμως, πρέπει να μην το σκεφτόμαστε αυτό. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, με στόχο να πάρουμε τους βαθμούς για να ανέβουμε στην πέμπτη θέση».

Για τα όσα πρέπει να κάνουν οι «κίτρινοι» για να πάρουν τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ: «Πρώτα από όλα, πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Επιπλέον, πρέπει να έχουμε ενότητα ως ομάδα, όπως είχαμε στα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε όπως ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Λεβαδειακό, αλλά και στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Βόλο. Αυτή τη νοοτροπία πρέπει να διατηρήσουμε και να είμαστε σοβαροί από το πρώτο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ μέχρι και το τελευταίο».

Για το πώς περιμένουν οι παίκτες του Άρη ότι θα συμπεριφερθεί αγωνιστικά ο ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε από τον αντίπαλο στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε το Κύπελλο και βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση. Όλα θα είναι καλά γι’ αυτούς, από αυτή την άποψη. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ο εαυτός μας και πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι. Πρέπει να εστιάσουμε στο δικό μας παιχνίδι και να φροντίσουμε το αγωνιστικό μας επίπεδο να είναι υψηλό. Να παίξουμε με σεβασμό στο πλάνο του προπονητή μας. Οι παίκτες του ΟΦΗ είναι επαγγελματίες και θέλουν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους, ειδικά μπροστά στον κόσμο τους. Πιστεύω ότι η έδρα του ΟΦΗ θα είναι γεμάτη και ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

Για το κίνητρο των παικτών του Άρη μέχρι το τέλος των playoffs: «Δεν μιλάμε καν για κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο! Είμαστε επαγγελματίες, αγωνιζόμαστε στον Άρη και θέλουμε να νικάμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο αυτή τη σεζόν κι αυτό είναι πολύ λυπηρό για εμάς, για τους οπαδούς, για τον πρόεδρο και τη διοίκηση. Είναι μια πολύ στενάχωρη στιγμή… Είμαστε ο Άρης, όμως, και πρέπει να νικήσουμε και στο ερχόμενο παιχνίδι, αλλά και σε αυτά που ακολουθούν. Το κίνητρό μας είναι το σήμα του Άρη, τίποτε άλλο! Γι’ αυτό δεν μιλούμε για κάποιο άλλο κίνητρο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέχρι το τέλος της σεζόν».