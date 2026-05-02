Ντι Νατάλε: «Ο Λεβαντόφσκι θα σκόραρε στη Serie A κρατώντας τσιγάρο»

Ο Αντόνιο Ντι Νατάλε, μίλησε στη Gazzetta dello Sport και στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του Λεβαντόφσκι, αλλά και το ταλέντο του.

«Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A, κρατώντας τσιγάρο», είπε ο Αντόνιο Ντι Νατάλε για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο 48χρονος άλλοτε Ιταλός φορ ήταν ηγετική φυσιογνωμία και ένας που έμεινε μια ζωή στην αγαπημένη του Ουντινέζε.

Στο ιταλικό Μέσο παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη για τη Serie A, την Ίντερ που οδεύει προς το 21ο Σκουντέτο της ιστορίας της, τη Νάπολι και έκανε ειδική μνεία στονΡόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Serie A. Εγώ αποσύρθηκα στα 38 μου, εκείνος είναι 37 και παραμένει σούπερ σκόρερ. Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A κρατώντας τσιγάρο».

Για τη φετινή Νάπολι

«Ας μην αστειευόμαστε, απλά να μετρήσουμε τους τραυματισμούς. Ο Κόντε έχει καταφέρει περισσότερα από αυτά που είχα φανταστεί. Ελπίζω να μείνει, είναι εγγύηση. Χωρίς τόσες απουσίες, η Νάπολι θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ίντερ, αλλά όχι έτσι».

Για τον Κίβου και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ίντερ

«Δεν μου κάνει έκπληξη, η Ίντερ είναι καλή ομάδα. Αντιμετώπισα τον Κίβου ως προπονητής της Ίντερ όταν ήταν στην U17 με τη Σπέτσια. Μπορούσες να διακρίνεις από τότε τις καλές ιδέες του. Η ηρεμία του αποδείχθηκε πολύτιμη».