Μπαρτσελόνα: Απέκτησε 18χρονο εξτρέμ από την Μπριζ

Με εισήγηση του Φλικ, η Μπαρτσελόνα έκλεισε τον 18χρονο Τζέσε Μπισίβου.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Χάνσι Φλικ θα είναι ένας 18χρονος. Πρόκειται για τον Τζέσε Μπισίβου.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Diario Sport» ο νεαρός Βέλγος αριστερός εξτρέμ αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπριζ, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, και το καλοκαίρι θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας της Βαρκελόνης, έχοντας ήδη προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μπισίβου αποτελεί εισήγηση του Φλικ, που είχε στείλει ανθρώπους του για να τον παρακολουθήσουν στα ματς της β' ομάδας της βελγικής ομάδας. Το κόστος της μεταγραφής δεν θα ξεπεράσει τα επτά εκατ. ευρώ.

