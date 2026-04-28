Μπούσης: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος»

Ο Μιχάλης Μπούσης εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια του για τον ΟΦΗ που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και ο Μιχάλης Μπούσης νιώθει δικαιωμένος για την προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως αυτό που κατάφερε η ομάδα «θα μνημονεύεται για πάντα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Μπούση:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους παίκτες, τους προπονητές και το επιτελείο μας. Κάναμε κάτι που θα μνημονεύεται για πάντα. Φέραμε χαρά και ευτυχία σε όλους τους οπαδούς μας, από όλο τον κόσμο.

Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματά μου για όλους εσάς που βοήθησαν να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Από την πρώτη μέρα που ήρθα και ανέλαβα τον σύλλογο μας είχα όνειρα και φιλοδοξίες να πετύχω κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό.

Είμαι για πάντα ευγνώμων και νιώθω τιμή που με αποκαλούν πρόεδρό σας. ΠΑΜΕ ΟΦΗ ΟΦΗ ΟΦΗ».

