Ο Γκιόκερες συνεχίζει να γεμίζει τα ταμεία της Σπόρτινγκ

Η παρουσία της Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League, βγάζει κερδισμένη και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το καλοκαίρι η μεταγραφή του Βίκτορ Γκιόκερες από τη Σπόρτινγκ στην Άρσεναλ πέρασε από 40 κύματα, αλλά τελικά το ντιλ έκλεισε σε ένα ποσό πάνω από 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι Πορτογάλοι έβαλαν μια σειρά από μπόνους επίτευξης στόχων στη συμφωνία και γι’ αυτό συνεχίζουν να… εισπράττουν.

Με την πρόκριση της Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League, η ομάδα της Λισαβόνας βάζει στα ταμεία της ένα εκατ. ευρώ ακόμα. Και έτσι, το ποσό που έχουν δώσει οι Άγγλοι για τον Νορβηγό στράικερ έχει φτάσει τα 68,5 εκατ, ευρώ. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν, καθώς υπάρχουν κι άλλοι στόχοι που μπορούν να βάλουν κι άλλα χρήματα στα ταμεία της Σπόρτινγκ.