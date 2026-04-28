Η Μίλαν κατέθεσε πρόταση συμβολαίου στον Γκορέτσκα

Ο Λέον Γκορέτσκα θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Μπάγερν και έχει ήδη στα χέρια του πρόταση από την Μίλαν.

Το συμβόλαιο του 31χρονου χαφ με τους Βαυαρούς ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες και ο έμπειρος Γερμανός διεθνής, αναζητάει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Γκορέτσκα έχει ήδη στα χέρια του πρόταση της Μίλαν, που του προσφέρει συμβόλαιο έως το 2029, με την προοπτική επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Οι «ροσονέρι», μάλιστα προσφέρουν πλουσιοπάροχες απολαβές στον 31χρονο μέσο, αφού είναι διατεθειμένοι να του δίνουν 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο προκειμένου να τον πείσουν να πει το «ναι».