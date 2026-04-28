Ο εφιάλτης του NBA ξυπνάει και στο MLS για το Βανκούβερ

Το Βανκούβερ είναι έτοιμο να χάσει ακόμη ένα franchise από την πόλη του, αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο με τους Γουάιτκαπς να βρίσκονται στο χείλος της μετακόμισης σε άλλο μέρος.

Το 1995 το Βανκούβερ απέκτησε franchise στο NBA με την δημιουργία των Γκρίζλις, όμως το 2021 η ομάδα λόγω οικονομικών δυσκολιών το 2001 μετακόμισε στο Μέμφις, όπου παραμένει μέχρι τώρα.

To 2011 η καναδική πόλη απέκτησε ένα νέο franchise αυτή τη φορά στο MLS, τους Γουάιτκαπς, όμως πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει εκ νέου μετακόμιση ομάδας από το Βανκούβερ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση των Γουάιτκαπς ανέφερε ότι εδώ και 16 μήνες δεν έχει προκύψει κανένα σοβαρό ενδιαφέρον που θα έδινε βιώσιμη λύση για την παραμονή της ομάδας στο Βανκούβερ.

Έχουμε λάβει γνώση των σημερινών δημοσιευμάτων. Ο σύλλογος έχει αντιμετωπίσει καλά τεκμηριωμένες διαρθρωτικές προκλήσεις όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του σταδίου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τους περιορισμούς στα έσοδα, οι οποίες έχουν δυσχεράνει την προσέλκυση αγοραστών που να δεσμεύονται να διατηρήσουν την ομάδα στο Βανκούβερ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 16 μηνών, έχουμε πραγματοποιήσει σοβαρές συζητήσεις με περισσότερους από 100 ενδιαφερόμενους, και μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει καμία βιώσιμη πρόταση που θα διατηρούσε τον σύλλογο εδώ.

Η ομάδα των ιδιοκτητών εξακολουθεί να προτιμά σαφώς την εξεύρεση λύσης στο Βανκούβερ. Εάν υπάρχει τοπική ομάδα ιδιοκτητών με το όραμα και τους πόρους για να χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός, τους καλούμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους», ανέφερε η ανακοίνωση.