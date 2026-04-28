Η Ίντερ θέλει να «δέσει» τον Ντιμάρκο έως το 2030 με αύξηση απολαβών

Το συμβόλαιο του Φεντερίκο Ντιμάρκο με την Ίντερ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και οι ιθύνοντες των «νερατζούρι» θέλουν να... δέσουν τον Ιταλό διεθνή προσφέροντας του νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές.
Ο Ντιμάρκο αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της Ίντερ, μετρώντας 43 συμμετοχές την φετινή σεζόν με 7 γκολ και 18 ασίστ στο ενεργητικό του, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία πρωταθλητισμού των Μιλανέζων.
Η πρόταση της Ίντερ στον Ντιμάρκο αφορά επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ για να τον δελεάσουν του προσφέρουν και αύξηση στις απολαβές του.