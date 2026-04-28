Ρουμενίγκε: «Για έναν παίκτη σαν τον Ολίσε δεν υπάρχει τιμή πώλησης»

Το μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Μπάγερν Μονάχου, Καρλ Χάινζ Ρουμενίγκε, φρόντισε να ξεκόψει κάθε συζήτηση περί πώλησης του Μάικλ Ολίσε.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ξέφρενης πορείας των Βαυαρών την φετινή σεζόν, καταγράφοντας μυθικά νούμερα, αφού σε 46 συμμετοχές, μετράει 19 γκολ και 29 ασίστ!

Τα σενάρια γύρω από το όνομά του, είναι αρκετά ωστόσο ο Καρλ Χάινζ Ρουμενίγκε τόνισε ότι για έναν παίκτης της σπουδαιότητας του Ολίσε, δεν υπάρχει τιμή πώλησης που θα συγκινήσει την Μπάγερν.

«Το 2009, είχαμε μια απίστευτη προσφορά από την Τσέλσι για τον Φρανκ Ριμπερί. Εκείνη την εποχή, θα είχε γίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής. Τότε πήγα στον τότε οικονομικό διευθυντή μας, τον Καρλ Χόπφνερ, και στον Ούλι Χόινες με αυτή την προσφορά.

Συζητήσαμε για δύο ώρες, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι να κάνουμε με αυτή. Εκείνη την ημέρα, πήραμε μια θεμελιώδη απόφαση: ότι στο μέλλον, δεν θα πουλούσαμε ποτέ παίκτη που θα μας λείψει στο γήπεδο.

Αυτός ο άγραφος κανόνας ισχύει ακόμα και σήμερα. Για έναν παίκτη σαν τον Ολίσε, δεν υπάρχει ετικέτα τιμής που να μας κάνει να διστάσουμε», ανέφερε η θρυλική μορφή της Μπάγερν Μονάχου.