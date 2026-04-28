Προφορική συμφωνία του Μπραντ με Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ντόρτμουντ αποφάσισε τελικά να μην προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Γιούλιαν Μπραντ, καθώς αυτός δεν δέχθηκε να μειώσει τις αποδοχές του κατά 20%.

Ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός μέσος τον Ιούνιο μένει ελεύθερος και ήδη ψάχνει για άλλη ομάδα, με την «Marca» να υποστηρίζει πως ο προορισμός του θα είναι η Μαδρίτη και η Ατλέτικο, η οποία τον θέλει ως αντικαταστάτη του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος το καλοκαίρι θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει μάλιστα πως ο ατζέντης του Μπραντ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον αθλητικό διευθυντή των «ροχιμπλάνκος», Ματέου Αλεμάνι, για τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ.