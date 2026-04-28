Κομπανί: «Η Παρί παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά εμείς είμαστε πεινασμένοι»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βίνσεντ Κομπανί μιλώντας για τον ημιτελικό του Champions League με την Παρί, σημείωσε ότι οι Βαυαροί είναι πεινασμένοι για την κατάκτηση του τροπαίου.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η ομάδα μας έχει ήδη κερδίσει στο Μπερναμπέου φέτος και έχει νικήσει και στο Παρίσι. Είναι προφανές πως η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η κάτοχος του τροπαίου αλλά αν υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να αποδεχτεί την πρόκληση, είμαστε εμείς.

Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά θέλουμε αυτό το παιχνίδι. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν.

Παλεύουμε για τον τίτλο που κέρδισε πέρυσι η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία μοιάζει με καταιγίδα που έρχεται κατά πάνω σου. Αξίζουν κάθε εγκώμιο και εμείς θέλουμε αυτό που έχουν. Είμαστε πεινασμένοι και ελπίζουμε στα δύο παιχνίδια να δείξουμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα».