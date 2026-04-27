Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την «είσοδο» του Στέφανου Γιουρέλη στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Στέφανος Γιουρέλης θα αναλάβει τον ρόλο του CEO που κατείχε, μαζί με αυτόν του προέδρου, ο Γιάννης Αλαφούζος, ενώ οι υπόλοιπες θα μείνουν ως έχουν. Στις 8 Μαρτίου μπήκε στο συμβούλιο ως Α’ αντιπρόεδρος κι ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, επιστρέφοντας μετά από μία τριετία στο οργανόγραμμα.

Στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 18η Μαΐου προχώρησε τη Δευτέρα (27/4) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Δ.Σ.

Στο συμβούλιο της «πράσινης» ΠΑΕ θα ενσωματωθεί πλέον κι επίσημα ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στέφανος Γιουρέλης, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του εδώ και μία εβδομάδα (20/4) στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, η πρόσκληση της Γ.Σ. στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 18η του μηνός Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Διάφορες εγκρίσεις-ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 25η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην έδρα της Εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2026 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 25η Μαΐου 2026 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 27 Απριλίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».