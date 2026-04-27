Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε οι καλύτεροι, έχουμε κίνητρο να γράψουμε ιστορία»

Ο Λουίς Ενρίκε πιστεύει ότι η ομάδα η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει η καλύτερη στην Ευρώπη, όπως είπε μιλώντας (27/4) στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (28/4) πρώτου αγώνα των ημιτελικών του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου.

«Ενώ ορισμένες ομάδες επιτίθενται πολύ καλά, πρέπει να ξέρεις πώς να αμύνεσαι: αυτό θα είναι το κλειδί. Πρέπει να ξέρεις πώς να αμύνεσαι απέναντι σε αυτού του είδους τις ομάδες. Είναι ένας ελκυστικός αγώνας για όλους τους οπαδούς, ανάμεσα σε δύο ομάδες που κάνουν μια πολύ καλή σεζόν. Τα αμυντικά στατιστικά μετράνε επίσης, και είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και από αυτή την άποψη. Όσον αφορά τη συνέπεια, η Μπάγερν είναι ελαφρώς μπροστά μας. Αλλά ως ομάδα, είμαστε εδώ (έδειξε προς τα πάνω με το χέρι του), κανείς δεν είναι καλύτερος από εμάς. Το είπα αυτό στην αρχή της σεζόν, μετά τη League phase. Έχουμε πολύ σεβασμό για τις μεγάλες ομάδες, όπως η Λίβερπουλ ή η Τσέλσι, και θα έχουμε το ίδιο και για την Μπάγερν Μονάχου», είπε ο Καταλανός προπονητής.

«Θυμάμαι τον πρώτο ημιτελικό εναντίον της Ντόρτμουντ: είχαμε έξι δοκάρια, αλλά η Ντόρτμουντ κέρδισε και τους δύο αγώνες (1-0, 1-0, το 2024). Αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, κάτι που νομίζω ότι είμαστε. Θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα. Η πρώτη φορά ήταν σαν ανακούφιση για όλους στο Παρίσι. Τώρα, είναι ένα κίνητρο να γράψουμε ιστορία. Πεινάμε και θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε αυτούς τους αγώνες, ανυπομονούμε. Όλοι είναι έτοιμοι και θα κάνω αυτό που κάνω πάντα για να επιλέξω. Αλλά να είστε προσεκτικοί, θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι, και σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι»¸ πρόσθεσε και συνέχισε:

«Όλοι οι προπονητές στοχεύουν να φτάσουν στο τελευταίο σπριντ της σεζόν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι. αυτή είναι η μαγεία του Champions League, που δίνει στους παίκτες μια ιδιαίτερη ενέργεια. Όλοι θέλουν να είναι εκεί. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από πολλά πράγματα, δεν είναι τυχαία. Είμαστε σε μια καλή στιγμή και είμαστε χαρούμενοι που είναι έτσι».

Μιλώντας για τον Βέλγιο προπονητή της Μπάγερν Βινσέντ Κομπανί, είπε: «Είναι ένας προπονητής πολύ υψηλού επιπέδου, το έδειξε αυτό στην Αγγλία. Πήγε στην Μπάγερν πριν από δύο χρόνια και είδαμε από την αρχή πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον του. Η ομάδα του είναι από τις αγαπημένες μου. Μου αρέσουν όλοι οι προπονητές, αλλά ιδιαίτερα οι επιθετικοί, και σίγουρα είναι ένας από αυτούς».