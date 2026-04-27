Διαιτητής ο 17χρονος γιος και βοηθός ο μπαμπάς ετών… 41!

Ένα πραγματικά ξεχωριστό στιγμιότυπο κατέγραψε το πρωτάθλημα U14 της ΕΠΣ Ημαθίας.

Στην αναμέτρηση των play off ανάμεσα στον Αστέρα Αλεξάνδρειας και τους Τηλέμαχους Αλεξάνδρειας, ο μόλις 17 ετών Δημήτρης Γκόγκας ανέλαβε χρέη πρώτου διαιτητή, έχοντας στο πλευρό του ως πρώτο βοηθό τον πατέρα του, Αλέξανδρο, όπως αναφέρει το "Sportsup".

Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης είναι προφανής, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μια οικογενειακή παρουσία στη διαιτητική τριάδα, αλλά για την αντιστροφή των ρόλων, με τον γιο να διευθύνει και τον πατέρα να ακολουθεί ως βοηθός.

Δεύτερος βοηθός της αναμέτρησης ήταν ο Θανάσης Μαγαλιός, συμπληρώνοντας μια τριάδα που θα μείνει αξέχαστη.