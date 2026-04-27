ΑΕΚ: Δεύτερο μεγαλύτερο αήττητο σερί στην Ευρώπη!

Η ΑΕΚ έχει ένα σερί 20 αγώνων χωρίς ήττα και καλύτερη επίδοση έχει μόνο η Μπενφίκα σε 25 πρωταθλήματα στην Ευρώπη.

Εντυπωσιακά πράγματα έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ κι ένα από αυτά την έχει φέρει στη δεύτερη θέση των 25 πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τρέχει ένα σερί 20 αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, καθώς έχει να χάσει από τις 26/10/2025 και το 2-0 από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.

Έκτοτε μετρά 15 νίκες και 5 ισοπαλίες, σερί που τη φέρνει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Αλλά είναι και η επίδοση που την έχει φέρει σε θέση οδηγού στη Super League και στο +5, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play off.

Πρώτη είναι η Μπενφίκα, που δεν έχει ήττα φέτος σε 31 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά παραδόξως έχει μείνει πολύ πίσω στη μάχη του τίτλου και παλεύει με τη Σπόρτινγκ για τη 2η θέση.

Την Ένωση «κυνηγάνε» η Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο Βέλγιο με 19 παιχνίδια χωρίς ήττα, ενώ στη ακολουθούν η Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ουκρανία με 17 και ο Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία με 15.

Η πρώτη δεκάδα με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα top 25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

1. Μπενφίκα 31

2. ΑΕΚ 20

3. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 19

4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19

5. Σαχτάρ Ντόνετσκ 17

6. Ερυθρός Αστέρας 15

7. Μπόρνμουθ 14

8. Σεντ Γκάλεν 13

9. Μπάγερν Μονάχου 12

10. Μάντσεστερ Σίτι 11

-. Λιλ 11

-. Πόρτο 11

