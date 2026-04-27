Δεν ξέχασε τον Νάσο ο ΠΑΟΚ: «Πλήρωσε με τη ζωή του τον φανατισμό και το μίσος»

«Μαύρη» επέτειος η σημερινή (27/4) ημερομηνία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς συμπληρώνονται εννέα χρόνια από την ενέδρα θανάτου στον Νάσο Κωνσταντίνου, που οδήγησε στον τραγικό χαμό του 24χρονου Κύπριου.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο φίλο του Δικεφάλου, στέλνοντας το δικό της μήνυμα σχετικά με την καταπολέμηση της τυφλής οπαδικής βίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

«Ήταν ένα παιδί με όνειρα, φίλους, οικογένεια. Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα, από την τυφλή οπαδική βία.

Ο Νάσος Κωνσταντίνου ήρθε στη Θεσσαλονίκη απλά για να δει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ και πλήρωσε με τη ζωή του τον φανατισμό και το μίσος.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να γεννά χαρά, όχι μίσος. Κρατάμε τη μνήμη του Νάσου ζωντανή, με την ελπίδα να μη συνηθίσουμε ποτέ τέτοιες απώλειες.

Αθάνατος…»