Δουβίκας για τα 12 γκολ: «Θέλω να βοηθάω την ομάδα μου – Δεν με ενδιαφέρει ο πίνακας των σκόρερ»

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε ένα ακόμα γκολ με την Κόμο και στη λίστα των σκόρερ της Serie A, βρίσκεται πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Τα 12 γκολ με τη φανέλα της Κόμο έφτασε στη Serie A ο Τάσος Δουβίκας. Οδηγώντας την ομάδα του κοντά στην έξοδο στο Champions League. Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Τζένοα, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Κόμο με 2-0 και αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Δουβίκας αναφέρθηκε αρχικά στα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στις νίκες. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι στα προηγούμενα παιχνίδια, αξίζαμε περισσότερα. Δείξαμε χαρακτήρα και διάθεση να εξελιχθούμε. Θέλουμε να νικάμε και σήμερα το καταφέραμε».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, είπε: «Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με το παιχνίδι για να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα. Σκόραρα, καλώς».