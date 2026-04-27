Ολυμπιακός: Επιστροφή στη δουλειά ενόψει ΠΑΟΚ

Για το ντέρμπι της Τούμπας φουλάρει από σήμερα ο Ολυμπιακός.

Μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν σήμερα στον Ρέντη, όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και θα δουλέψει με τους παίκτες με στόχο το «διπλό».

Ο Βάσκος τεχνικός παρακολούθησε τον τελικό Κυπέλλου και έβγαλε κάποια συμπεράσματα για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ξέρει πως τα παιχνίδια των πλέι οφ είναι διαφορετικά και πως το κίνητρο για τη δεύτερη θέση είναι ισχυρό για τους Θεσσαλονικείς.

Στα πλάνα που καταστρώνει προβάδισμα έχουν όσοι αγωνίστηκαν στη Λεωφόρο και υπηρέτησαν σωστά το πλάνο, αλλά δεν αποκλείεται να γίνουν μικροαλλαγές, αν κάποιοι δείξουν μεγαλύτερη διάθεση στις προπονήσεις.