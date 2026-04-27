Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νιούκαστλ ο Νίκολας Τζάκσον

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός θα επιστρέψει το καλοκαίρι στην Τσέλσι, μετά τον δανεισμό στην Μπάγερν, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα των Λονδρέζων.

Η Μπάγερν πήρε την απόφαση να μην διατηρήσει στο ρόστερ της τον Νίκολας Τζάκσον, που το καλοκαίρι θα επιστρέψει στην Τσέλσι, όμως αναμένεται να αποχωρήσει ξανά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», o 24χρονος επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα των «μπλε» του Λονδίνου και η Νιούκαστλ δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Οι «καρακάξες» αντιμετωπίζουν μεγάλο επιθετικό πρόβλημα την φετινή σεζόν και βλέπουν τον Τζάκσον ως την ιδανική λύση για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.

Ο Τζάκσον την φετινή σεζόν κατέγραψε 29 συμμετοχές με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας στο ενεργητικό του 10 γκολ και 4 ασίστ.