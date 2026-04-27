Πλήγμα για Ατλέτικο: Χάνει τους δύο ημιτελικούς με Άρσεναλ ο Μπάριος

Μια σημαντική απουσία καλείται να διαχειριστεί ο Τσόλο Σιμεόνε, ενόψει των ημιτελικών του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ.

Ο Αργεντινός προπονητής δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Πάμπλο Μπάριος, αφού ο 22χρονος χαφ των «ροχιμπλάνκος» υπέστη μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε νοκ άουτ για τα ματς με την Άρσεναλ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού ο Μπάριος αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της μεσαίας γραμμής των Ισπανών, μετρώντας 35 συμμετοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ την φετινή σεζόν.

Όπως αναφέρουν ισπανικά media, o Mπάριος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό του Champions League, αν προκριθεί η Ατλέτικο, ενώ δεν τίθεται θέμα για την συμμετοχή του στο Mundial το καλοκαίρι.