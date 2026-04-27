Λουίς Ενρίκε: «Ο ημιτελικός με την Μπάγερν έχει αρχίσει...»

O προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε δεν θέλησε να δώσει καμία πληροφορία περί τραυματισμών, ενόψει του ημιτελικού του Champions League κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο επερχόμενος αγώνας με την Μπάγερν, είναι το είδος του αγώνα όπου μπορούν να προκύψουν προβλήματα. Αλλά δεν υπήρχαν καθόλου, και αυτό δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον ημιτελικό.

Θα παίξουμε αυτόν τον ημιτελικό εναντίον της καλύτερης ομάδας στην Ευρώπη, αλλά είμαστε οι πρωταθλητές και θέλουμε να παραμείνουμε. Οι αλλαγές έγινε γιατί υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Αλλά ας είμαστε σαφείς, ο ημιτελικός εναντίον με την Μπάγερν έχει αρχίσει και δεν δίνω καμία πληροφορία».

Για το γεγονός ότι η Παρί θα παίξει σε ημιτελικό Champions League για τρίτη διαδοχική χρονιά: «Σημαίνει τα πάντα. Απίστευτοι παίκτες, μια ομάδα υψηλού επιπέδου, ένας πολύ ανταγωνιστικός σύλλογος, οι οπαδοί που είναι πάντα δίπλα μας, η πόλη του Παρισιού που επιτέλους ήθελε να κατακτήσει το Champions League».