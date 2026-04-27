Ντε Τζέρμπι: «Πιστεύω ότι η Τότεναμ θα μείνει στην κατηγορία»

Την πεποίθησή του ότι η Τότεναμ μπορεί να παραμείνει στην Premier League εξέφρασε ο προπονητής των Λονδρέζων, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ελπίζω το αποτέλεσμα αυτό να μπορέσει να αλλάξει κάτι στο κεφάλι μας, στη νοοτροπία μας. Πιστεύω ότι θα μείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Εάν μένω εδώ, είναι επειδή είμαι αισιόδοξος, όχι επειδή είμαι προπονητής της Τότεναμ.



Το ότι είμαστε σε αυτή τη θέση ήταν έκπληξη για μένα αλλά έχουμε δύο πόντους διαφορά από την Γουέστ Χαμ την οποία καταδιώκουμε και όχι 10. Η Γουέστ Χαμ είναι καλή ομάδα αλλά το ίδιο είναι και η Τότεναμ.



Δουλεύω κάθε ημέρα με αυτούς τους παίκτες και βλέπω πόσο επαγγελματίες είναι, είναι καλά παιδιά και υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Απλά χρειάζεται να τους βάζω σε τάξη επειδή δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος του αγώνα μας με την Γουλβς.



Χρειάζεται να παίξουμε περισσότερο όπως κάναμε στα πρώτα 30 λεπτά αλλά δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες και έχουμε περισσότερες τελικές στην αντίπαλη εστία».