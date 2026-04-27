Έγραψε ιστορία με μυθικό ρεκόρ ο Ντιμάρκο

Ο Ιταλός μπακ, μοίρασε ακόμη μια τελική πάσα στο ισόπαλο 2-2 της Ίντερ με την Τορίνο και πλέον έφτασε τις 17 ασίστ μέσα στην σεζόν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε καταγράψει ο Πάπου Γκόμεζ με την φανέλα της Αταλάντα την σεζόν 2016/2017.
Πλέον, ο Ντιμάρκο είναι ο κάτοχος του ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε μια σεζόν στην Serie A και σε λίγες εβδομάδες ετοιμάζεται να πανηγυρίσει και την κατάκτηση του scudetto με την Ίντερ.
Mai nessuno come Dimarco! 17esimo assist in Serie A per mettersi al primo posto all-time 🥇#TorinoInter pic.twitter.com/Rtkjk71ed0— Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2026