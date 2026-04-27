Σίμονς: «Προσπαθώ απλώς να το χωνέψω, είμαι συντετριμμένος»

Ο Τσάβι Σίμονς λίγη ώρα μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη, έστειλε το μήνυμά του τονίζοντας ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο, που προσπαθεί απλώς να την χωνέψει.

Aναλυτικά το μήνυμα του Ολλανδού μεσοεπιθετικού:

«Λένε ότι η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και σήμερα το νιώθω έτσι. Η σεζόν μου έληξε απότομα και προσπαθώ απλώς να το χωνέψω. Ειλικρινά, είμαι συντετριμμένος. Τίποτα από όλα αυτά δεν βγάζει νόημα.

Το μόνο που ήθελα ήταν να αγωνιστώ για την ομάδα μου και τώρα αυτή η δυνατότητα μου έχει στερηθεί... μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εκπροσώπηση της χώρας μου αυτό το καλοκαίρι... απλά χάθηκε.

Θα χρειαστεί χρόνος για να το αποδεχτώ, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.

Θα περπατήσω αυτό το μονοπάτι τώρα, καθοδηγούμενος από την πίστη, με δύναμη, με αντοχή, με πεποίθηση, καθώς μετράω τις μέρες μέχρι να επιστρέψω εκεί έξω».

Να έχετε υπομονή μαζί μου COYS».