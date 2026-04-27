Η Σαραγόσα καταδίκασε το μπουνίδι του Αντράντα στον Πουλίδο

Η αψυχολόγητη ενέργεια του Εστέμπαν Αντράντα, να ρίξει γροθιά στον Χόρχε Πουλίδο, έφερε την αντίδραση της ίδιας της ομάδας του που εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό.

Στην Ισπανία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση της Σαραγόσα με την Ουέσκα, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Αργεντινό τερματοφύλακα, που ξέφυγε τελείως.

Λίγη ώρα μετά το σοβαρό επεισόδιο η Σαραγόσα εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την συμπεριφορά του τερματοφύλακά της, τονίζοντας ότι θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα.

«Στις τελευταίες στιγμές του αγώνα SD Huesca - Real Zaragoza που διεξήχθη αυτή την Κυριακή στο El Alcoraz, γίναμε μάρτυρες σκηνών που δεν αρμόζουν σε αυτό το άθλημα και που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν συμβεί.

Αυτά τα γεγονότα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Ρεάλ Σαραγόσα ή των οπαδών της, οι οποίοι σε όλη την ιστορία της χαρακτηρίζονται από αθλητικό πνεύμα, θάρρος και σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Είμαστε πρότυπα και παραδείγματα για πολλούς οπαδούς, ειδικά για παιδιά, που μας επευφημούν σε κάθε αγώνα και φιλοδοξούν μια μέρα να γίνουν ένα από τα είδωλά τους. Γι' αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχαμε δει αυτές τις θλιβερές εικόνες.

Ο σύλλογος καταδικάζει έντονα τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την ενέργεια, η οποία αμαύρωσε απαράδεκτα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας, κάτι που είναι απαράδεκτο.

Όσον αφορά τον παίκτη μας Εστεμπάν Αντράντα, ο σύλλογος θα αναλύσει τα γεγονότα που συνέβησαν και θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η Σαραγόσα.