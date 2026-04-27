Η Βιγιαρεάλ κλείδωσε το Champions League

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό στη Βιγιαρεάλ για να θέσει τις βάσεις της νίκης απέναντι στην Θέλτα, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» αξιοποίησε την ισχύ του σταδίου «Θεράμικα» για να προηγηθεί με 2-0 πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού. Η ομάδα του Μαρθελίνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με πέναλτι Γεράρδ Μορένο και διπλασίασε στο 29΄ με τον Νίκολας Πέπε.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν τον αγώνα χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα, παρότι η ομάδα της Γαλικίας μείωσε στο 73΄ με το πέναλτι του Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Με τους τρεις βαθμούς που πρόσθεσε στη «σούμα» του πρωταθλήματος η Βιγιαρεάλ έφτασε στους 65, εδραιώθηκε στην τρίτη θέση και ουσιαστικά εξασφάλισε από σήμερα την έξοδο στο Champions League.