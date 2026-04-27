Η Βιγιαρεάλ κλείδωσε το Champions League

Το «κίτρινο υποβρύχιο» αξιοποίησε την ισχύ του σταδίου «Θεράμικα» για να προηγηθεί με 2-0 πριν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού. Η ομάδα του Μαρθελίνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με πέναλτι Γεράρδ Μορένο και διπλασίασε στο 29΄ με τον Νίκολας Πέπε.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν τον αγώνα χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα, παρότι η ομάδα της Γαλικίας μείωσε στο 73΄ με το πέναλτι του Μπόρχα Ιγκλέσιας.
Με τους τρεις βαθμούς που πρόσθεσε στη «σούμα» του πρωταθλήματος η Βιγιαρεάλ έφτασε στους 65, εδραιώθηκε στην τρίτη θέση και ουσιαστικά εξασφάλισε από σήμερα την έξοδο στο Champions League.