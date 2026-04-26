Σαραγόσα: «Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου»

Ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Ζεράρ Σαραγόσα, στάθηκε στην εξαιρετική πορεία της ομάδας του το τελευταίο διάστημα και εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Αυτή η ομάδα από την 1η Φεβρουαρίου δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι εκτός έδρας. Κι αυτό που κάνουν τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι πραγματικά απίστευτο».

Για το πού οφείλεται αυτό: «Το έλεγα τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, ότι δεν άξιζε στην ομάδα αυτό που περνούσε. Είχα επίσης ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι πρέπει να έχουμε και την τύχη, όπως στην ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο. Μερικές φορές μπορεί να πηγαίνουν άσχημα τα πράγματα, μερικές καλύτερα. Τους τελευταίους μήνες για εμάς πάνε καλά».

Για την ένταση που υπάρχει στην μάχη της παραμονής: «Εμείς ερχόμαστε από 5 μόλις βαθμούς. Την τελευταία φορά που παίξαμε εδώ πέρα ήμασταν 11 βαθμούς μακριά από την παραμονή. Αυτή την στιγμή είμαστε 3 βαθμούς πάνω. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, το παιχνίδι μας και μέχρι εκεί».