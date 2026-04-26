Φέστα: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, να βγάλουμε αντίδραση!»

Ο Τζιανλούκα Φέστα μίλησε για την «πικρή» ήττα της ΑΕΛ Novibet από τον Πανσερραϊκό αλλά και για την αντίδραση που οφείλει να βγάλει η ομάδα του.

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet ήταν απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, όμως εξήγησε ότι άπαντες πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στα επόμενα παιχνίδια και να βγάλουν την απαιτούμενη αντίδραση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Φυσικά είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, μπροστά από τους φανταστικούς οπαδούς μας. Κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανα την πρώτη αλλαγή και μετά ο παίκτης τραυματίστηκε. Μετά από αυτό χάσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες. Στο επόμενο παιχνίδι πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να πάρουμε τη νίκη, χρειαζόμαστε μόνο τη νίκη. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδράσουμε καλά, γιατί αυτή η ήττα μας πόνεσε πολύ».

Για το αν έχει πίστη: «Φυσικά! Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, γιατί η ομάδα είναι μεγάλη και αξίζει ανθρώπους που παλεύουν για αυτή. Ήρθα εδώ, ήξερα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά αγαπώ την ομάδα και την πόλη. Λυπάμαι πολύ για σήμερα, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο να λυπόμαστε όμως. Πρέπει να σκεφτόμαστε την αντίδρασή μας. Και σαν άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για τις δουλειές μας και για τον κόσμο και για τον σύλλογο. Πρέπει να έχουμε μια σπουδαία αντίδραση».