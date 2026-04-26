Η Ίντερ προηγήθηκε με 0-2, όμως η Τορίνο γύρισε το ματς και πήρε τον βαθμό (2-2).

Οι Μιλανέζοι δέχθηκαν ανατροπή από την Τορίνο, όμως παρά το γεγονός ότι έχασαν βαθμούς, πλησιάζουν όλο και περισσότερο στη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο +10 από την Νάπολι η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου με 4 αγωνιστικές να απομένουν.

Το σκορ άνοιξε στο 23’ ο Τουράμ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Ντιμάρκο. Το 0-1 έμεινε για το πρώτο μέρος και στο 61’ ο τελευταίος έφτασε τις 17 ασίστ στην Serie A με νέο κόρνερ και αυτή τη φορά σκόραρε με κεφαλιά ο Μπίσεκ. Πολλοί σε εκείνο το σημείο θα πίστεψαν ότι το ματς είχε τελειώσει, όμως όχι οι παίκτες της Granata.

Στο 70’ με εκπληκτικό σκάψιμο στην κόντρα ο Τζιοβάνι Σιμεόνε μείωσε σε 1-2 και στο 79’ ο Βλάσιτς με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για την Τόρο, η οποία παρέμεινε αήττητη για 4ο σερί παιχνίδι.