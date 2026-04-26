Ανατροπή... τίτλου για τη Χαρτς στο ντέρμπι του Εδιμβούργου

Χρειάστηκε να φτάσει ως τα τελευταία λεπτά, παίζοντας με δύο παίκτες περισσότερους, αλλά έστω κι έτσι η Χαρτς πήρε το ντέρμπι του Εδιμβούργου και έκανε μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Σκωτία.

Η Χιμπέρνιαν προηγήθηκε νωρίς (7΄) με τον Μπόιλ, όμως είδε τον τερματοφύλακα Σάλινγκερ να αποβάλλεται στο 14΄, ενώ το ίδιο έγινε στο 48΄ με τον Πάσλακ. Η Χαρτς έδειχνε «πνιγμένη» από το άγχος, αλλά στάθηκε τυχερή με το αυτογκόλ του Ο΄Χόρα στο 65΄, που έφερε την ισοφάριση, για να πετύχει ο Σπίταλ στο 86΄ το νικητήριο γκολ. Σημαντικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, που μπήκε ως αλλαγή στο 58΄.

Με τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι, η Χαρτς διατήρησε το +3 από τη Σέλτικ και ξέφυγε τέσσερια βαθμούς από τη Ρέιντζερς, η οποία «αυτοκτόνησε», χάνοντας 3-2 από τη Μάδεργουελ μέσα στο «Αϊμπροξ». Ενα ματς στο οποίο η ομάδα της Γλασκώβης βρέθηκε πίσω με 2-0 στο ημίχρονο, ισοφάρισε στο 70΄, όμως όχι μόνο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά δέχθηκε και γκολ στο 90΄ από τον Λονγκέλο, υποχωρώντας στην τρίτη θέση, μετά την πρεμιέρα των play off.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σκωτίας:

PLAY OFF Σέλτικ-Φόλκερκ 3-1 Ρέιντζερς-Μάδεργουελ 2-3 Χιμπέρνιαν-Χαρτς 1-2

PLAY OUT

Αμπερντίν-Κιλμάρνοκ 1-0

Σεντ Μίρεν-Λίβινγκστον 0-2

Νταντί Γιουν.-Νταντί 3-0



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 34 αγώνες)

Χαρτς 73

Σέλτικ 70

Ρέιντζερς 69

Μάδεργουελ 57

Χιμπέρνιαν 51

Φόλκερκ 46

------------------------

Νταντί Γιουνάιτεντ 43

Αμπερντίν 36

Νταντί 33

Σεντ Μίρεν 30

Κιλμάρνοκ 28

Λίβινγκστον 19