MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Ανατροπή... τίτλου για τη Χαρτς στο ντέρμπι του Εδιμβούργου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Χρειάστηκε να φτάσει ως τα τελευταία λεπτά, παίζοντας με δύο παίκτες περισσότερους, αλλά έστω κι έτσι η Χαρτς πήρε το ντέρμπι του Εδιμβούργου και έκανε μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Σκωτία.

Η Χιμπέρνιαν προηγήθηκε νωρίς (7΄) με τον Μπόιλ, όμως είδε τον τερματοφύλακα Σάλινγκερ να αποβάλλεται στο 14΄, ενώ το ίδιο έγινε στο 48΄ με τον Πάσλακ. Η Χαρτς έδειχνε «πνιγμένη» από το άγχος, αλλά στάθηκε τυχερή με το αυτογκόλ του Ο΄Χόρα στο 65΄, που έφερε την ισοφάριση, για να πετύχει ο Σπίταλ στο 86΄ το νικητήριο γκολ. Σημαντικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, που μπήκε ως αλλαγή στο 58΄.

Με τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι, η Χαρτς διατήρησε το +3 από τη Σέλτικ και ξέφυγε τέσσερια βαθμούς από τη Ρέιντζερς, η οποία «αυτοκτόνησε», χάνοντας 3-2 από τη Μάδεργουελ μέσα στο «Αϊμπροξ». Ενα ματς στο οποίο η ομάδα της Γλασκώβης βρέθηκε πίσω με 2-0 στο ημίχρονο, ισοφάρισε στο 70΄, όμως όχι μόνο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά δέχθηκε και γκολ στο 90΄ από τον Λονγκέλο, υποχωρώντας στην τρίτη θέση, μετά την πρεμιέρα των play off.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σκωτίας:


PLAY OFF

Σέλτικ-Φόλκερκ             3-1

Ρέιντζερς-Μάδεργουελ       2-3

Χιμπέρνιαν-Χαρτς           1-2

 

PLAY OUT
Αμπερντίν-Κιλμάρνοκ        1-0
Σεντ Μίρεν-Λίβινγκστον     0-2
Νταντί Γιουν.-Νταντί       3-0


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 34 αγώνες)
Χαρτς                73
Σέλτικ               70
Ρέιντζερς            69
Μάδεργουελ           57
Χιμπέρνιαν           51
Φόλκερκ              46
------------------------
Νταντί Γιουνάιτεντ   43
Αμπερντίν            36
Νταντί               33
Σεντ Μίρεν           30
Κιλμάρνοκ            28
Λίβινγκστον          19

