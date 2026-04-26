Πέρασε από το Πέραμα και πανηγύρισε την άνοδο ο Ολυμπιακός

Με τον καλύτερο τρόπο «έκλεισε» τη σεζόν 2025-26 η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, με «14 στα 14» και «ανέβηκε» στη Β' κατηγορία.

Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 9-0 τον Πυθαγόρα στο Δημοτικό γήπεδο Περάματος, για το ματς της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής της Γ' Εθνικής κατηγορίας και κατέκτησαν το πρωτάθλημα, με «μηδέν» παθητικό και τον εντυπωσιακό απολογισμό των 136-0 γκολ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ολυμπιακός είχε «σφραγίσει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Β' Εθνική κατηγορία από την 11η «στροφή».

Πιο αναλυτικά, η ομάδα του Τάσου Φλέγγα πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκλήρωσε με προβάδισμα 7-0, με τέρματα των Βενιαμίν (13', 26'), Λόγου (20'), Γιάννου (30'), Μυλωνά (40'), Ματζάνα (43') και Τζανή (45'). Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 8-0, με χατ τρικ της Βενιαμίν (80'), με την Πελεκούδα να «γράφει» το τελικό 9-0, στο 85ο λεπτό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Πελεκούδα, Λόγου, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Φεγγούλη, Ξυλούρη, Σιαπλαούρα, Δημητρίου, Τρυγούτη)