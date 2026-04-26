Τζουρίτσκοβιτς: «Κορυφαίος στην τακτική ο Νίκολιτς, πιστεύω ότι θα καταφέρει να πάρει τον τίτλο με την ΑΕΚ»

Με αποθεωτικά λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς μίλησε ο πρώην άσος της Παρτιζάν και της SKODA Ξάνθης Πέταρ Τζουρίτσκοβιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός στο πλαίσιο του αποψινού ντέρμπι Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν αναφέρθηκε στον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, υπό τις οδηγίες του οποίου αγωνιζόταν τη σεζόν 2016/2017 στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου. Ήταν μια μαγική σεζόν τότε για την Παρτιζάν, με τον Μάρκο Νίκολιτς να την οδηγεί στην κατάκτηση του νταμπλ πριν ο ίδιος αποχωρήσει το καλοκαίρι του 17 για να αναλάβει το τιμόνι της ουγγρικής Βίντι. Αυτό το πρωτάθλημα, ήταν και το τελευταίο που πήρε η Παρτιζάν - ακολούθησαν οκτώ σερί κατακτήσεις του Ερυθρού Αστέρα! - ένα πρωτάθλημα, το οποίο είχε συνδυαστεί και με το τελευταίο διπλό που πανηγύρισε στο Μαρακανά, στην έδρα του αιώνιου αντίπαλου της.

Ο Πέταρ Τζουρίτσκοβιτς μίλησε λοιπόν σε ΜΜΕ της Σερβίας για εκείνη την ιστορική χρόνια με την κατάκτηση του τίτλου και επισήμανε αρχικά πως «τεράστια συμβολή είχε ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς» για να προσθέσει: «Μας χαρακτήριζε η ομαδικότητα. Πετύχαμε ένα σερί 37 αγώνων χωρίς ήττα. Ο Νίκολιτς μας καθοδήγησε άψογα και στη συνέχεια συνέχισε να αποδεικνύει την αξία του σε κάθε σύλλογο όπου εργάστηκε. Το κάνει και σήμερα, αν λάβουμε υπόψη ότι έχει φέρει την ΑΕΚ ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του τίτλου στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».

Ο Τζουρίτσκοβιτς, που είναι παλιός μας γνώριμος καθώς είχε περάσει από την Ελλάδα (2018–2020) φορώντας την φανέλα της Ξάνθης, ρωτήθηκε πως είχε διαχειριστεί ο Νίκολιτς εκείνο το διπλό στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα και αν θυμάται τι είχε πει τότε σε εκείνον και τους συμπαίκτες του. «Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα κάποια ομιλία στα αποδυτήρια, έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά θυμάμαι τι μας έλεγε καθημερινά. Κάθε φορά που νικούσαμε έλεγε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, ότι απομένουν πολλά παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι που μου έχει μείνει, πέρα από το ότι είναι κορυφαίος προπονητής τακτικά», εξήγησε ο Τζουρίτσκοβιτς και κατέληξε: «Είχαμε κερδίσει με 1-3… Φυσικά μας είχε δώσει συγχαρητήρια, αλλά ήξερε ότι δεν είχαμε ακόμη πετύχει τον στόχο, γι’ αυτό μας προειδοποιούσε ότι δεν είχαμε κάνει τίποτα ακόμη και ότι μας περιμένει πολλή δουλειά».

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην κορυφή, στο συν 14 και αγκαλιά με το ένατο συνεχόμενο πρωτάθλημα, με την Παρτιζάν την ίδια ώρα να αναζητεί μετά το 2017 και την αποχώρηση του Μάρκο Νίκολιτς εκείνον που θα μπορέσει να την ξαναεπαναφέρει στην κορυφή...