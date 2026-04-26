Η Μάδεργουελ λύγισε την Ρέιντζερς

Η Ρέιντζερς δέχτηκε μια απρόσμενη ήττα με 3-2 από την Μάδεργουελ μέσα στο Άιμπροξ.

Το αρνητικό αποτέλεσμα δυσκολεύει την προσπάθειά της Ρέιντζερς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Scottish Premiership.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και αιφνιδίασαν, παίρνοντας προβάδισμα από νωρίς, ενώ πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο είχαν ήδη πάρει διαφορά δύο τερμάτων.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Ρέιντζερς αντέδρασε και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, δείχνοντας έτοιμη να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ωστόσο, η Μάδεργουελ είχε τον τελευταίο λόγο, βρίσκοντας γκολ στα τελευταία λεπτά και «παγώνοντας» το γήπεδο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ρέιντζερς παραμένει στους 69 βαθμούς και πέφτει στην τρίτη θέση, με τις εναπομείνασες αγωνιστικές να λιγοστεύουν και τις ελπίδες τίτλου να μειώνονται αισθητά.

Από την άλλη, η Μάδεργουελ ανεβαίνει στην τέταρτη θέση, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για ευρωπαϊκή έξοδο.