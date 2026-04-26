Προβάδισμα Πανθρακικού και Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο «Χ» ο Νότος στην πρεμιέρα!

Ο Πανθρακικός επικράτησε με 0-2 του ΠΟ Ελασσόνας στη Λάρισα χάρη στα γκολ του Χ. Παχούμη στο 24' και του «καυτού» Σαραντίδη στο 31'. Η ομάδα της Ροδόπης βρίσκεται στην κορυφή του Βόρειου ομίλου μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που «επιβίωσε» και επικράτησε, επίσης εκτός, με 3-2 του Εθνικού Ν. Κεραμιδίου. Στο 22' και το 32' ο Γιακούδης πέτυχε το 0-2, όμως η ομάδα του Κώστα Βελιτζέλου ισοφάρισε με τους Κραγιόπουλο (43') και Βιγιάλμπα (62'). Τους Πόντιους «λύτρωσε» ο Βασιλούδης στο 72' για το τελικό 2-3!
Στη Ζάκυνθο, η ομάδα του νησιού προηγήθηκε στο 28' χάρη στο εξαιρετικό σουτ του Αναστασόπουλου, όμως ο Πατάπης ισοφάρισε στο τελικό 1-1 στο 45'. Στη συγκεκριμένη φάση, οι γηπεδούχοι ζήτησαν οφσάιντ. Στη συνέχεια, τα αίματα «άναψαν» και δόθηκαν αποβολές στους πάγκους, ενώ στο 77' ο Μούντριχας σκόραρε και υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, απόφαση που έφερε νέα νεύρα στη Ζάκυνθο. Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι του Λεκανοπεδίου, ο Εθνικός και ο Άρης Πετρούπολης έμειναν στο 0-0 στο Μοσχάτο.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας (26/4):
- ΠΟ Ελασσόνας - Πανθρακικός 0-2
- Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-3
- Εθνικός - Άρης Πετρούπολης 0-0
- Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος 1-1
Η επόμενη (2η) αγωνιστική (29/4, 16:00):
- Πανθρακικός - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
- Απόλλων Καλαμαριάς - ΠΟ Ελασσόνας
- ΠΑΣ Πύργος - Εθνικός
- Άρης Πετρούπολης - Ζάκυνθος