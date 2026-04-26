Προβάδισμα Πανθρακικού και Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο «Χ» ο Νότος στην πρεμιέρα!

Τα μπαράζ της Γ' Εθνικής με... φόντο τη Super League 2 ξεκίνησαν! Τα «φαβορί» επικράτησαν στον όμιλο του Βορρά, ενώ στον Νότο δεν αναδείχθηκαν νικητές στα δυο παιχνίδια. Η σπουδαία συνέχεια θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη (29/4, 16:00).

Ο Πανθρακικός επικράτησε με 0-2 του ΠΟ Ελασσόνας στη Λάρισα χάρη στα γκολ του Χ. Παχούμη στο 24' και του «καυτού» Σαραντίδη στο 31'. Η ομάδα της Ροδόπης βρίσκεται στην κορυφή του Βόρειου ομίλου μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που «επιβίωσε» και επικράτησε, επίσης εκτός, με 3-2 του Εθνικού Ν. Κεραμιδίου. Στο 22' και το 32' ο Γιακούδης πέτυχε το 0-2, όμως η ομάδα του Κώστα Βελιτζέλου ισοφάρισε με τους Κραγιόπουλο (43') και Βιγιάλμπα (62'). Τους Πόντιους «λύτρωσε» ο Βασιλούδης στο 72' για το τελικό 2-3!

Στη Ζάκυνθο, η ομάδα του νησιού προηγήθηκε στο 28' χάρη στο εξαιρετικό σουτ του Αναστασόπουλου, όμως ο Πατάπης ισοφάρισε στο τελικό 1-1 στο 45'. Στη συγκεκριμένη φάση, οι γηπεδούχοι ζήτησαν οφσάιντ. Στη συνέχεια, τα αίματα «άναψαν» και δόθηκαν αποβολές στους πάγκους, ενώ στο 77' ο Μούντριχας σκόραρε και υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ, απόφαση που έφερε νέα νεύρα στη Ζάκυνθο. Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι του Λεκανοπεδίου, ο Εθνικός και ο Άρης Πετρούπολης έμειναν στο 0-0 στο Μοσχάτο.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας (26/4):

ΠΟ Ελασσόνας - Πανθρακικός 0-2

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-3

Εθνικός - Άρης Πετρούπολης 0-0

Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος 1-1

Η επόμενη (2η) αγωνιστική (29/4, 16:00):